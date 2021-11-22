Bamya tohumu nasıl kullanılır? Bamya çayı tarifi

Bamya tohumu, aslında bamya bitkisinin içini açınca sizi karşılayan o minik çekirdeklerdir.

Bamya tohumunun faydaları

-Vücutta bağırsak ve midenin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

-Vücutta kolesterolü dengeleyici rol oynar.

-Karaciğer ve böbrek hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunur.

-Bamya; C, B ve K vitaminleri, potasyum ve kalsiyum mineralleri bakımından oldukça zengin bir besindir. C vitamini, cildin yaşlanmasını geciktirir. B vitamini sinirsel iletim için gereklidir. K vitamini sayesinde ise kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

-Bamya tohumu, güçlü vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir.

-Diz ağrısı, dizde sıvı kaybı, kireçlenme ve menisküs gibi diz ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Bamya tohumu nasıl kullanılır?

Bamya tohumunu, tane tane yiyebilirsiniz.

Bamya tohumunu ezerek toz haline getirin. Bu tozu kaynar suda demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz.

Oda sıcaklığında bir suyun içerisine akşam 9-10 adet bamya tohumu ekleyin ve ağzını kapatın. Sabah uyandığınızda bu suyu içebilirsiniz.

Bamya tohumu kürü: 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirin ve toz haline getirin. Bu tozun üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip macun kıvamına getirin.

Bamya tohumu kürünü 1 hafta boyunca günde bir çay kaşığı olarak tüketin. 1 hafta düzenli kullanımın ardından 1-2 hafta ara verilmesi gerekir.

Bamya çayı nasıl yapılır?

Dilerseniz akşamdan bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyun içine 9-10 adet bamya tohumu atıp sabaha kadar bu şekilde bekletebilir, sabah uyanınca da bu suyu içebilirsiniz. Suyunu içtikten sonra yine dilerseniz 9-10 adet bamya tohumunu da yutabilirsiniz.

Bamya çorbası tarifi için malzemeler

100 gr kuru bamya

Üzerini geçecek kadar sıcak su

1 çay kaşığı limon tuzu

300 gr kuzu kuş başı

2 adet büyük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

Üzerini geçecek kadar sıcak su

Öncelikle kuru bamyalarımızı elimizle oycalayarak üzerindeki küçük küçük tüylerin dökülmesini yanlarında bulunan saçakların temizlenmesini sağlıyoruz. Temizlediğimiz bamyaları kaynar suyun içinde 10 dk haşlıyoruz haşlarken içine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz ki bamyalarımız sünmesin. Yumuşayan bamyalarımızın suyunu süzüp üzerine soğuk su ilave edip şokluyoruz. Bamyalarımızın iplerini çıkarıyoruz. Önce etimizi suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz üzerine tereyağını ekleyip incecik doğramış olduğumuz soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra salçalarımızı ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Suyumuzu ilave edip bamyalarımızı ekliyoruz. Suyumuz kaynağınca tuzumuzu ilave edip ocağımızın altını kısıp, 30 dk kısık ateşte pişiriyoruz. Kıvam alan çorbamıza en son limon tuzunu da ekleyip, 1o dk daha kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Afiyet olsun.