Bamya tohumu: En zengin magnezyum kaynağı oymuş! Tohum sayesinde sağlıkta büyük hareketlilik olacak!

Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir?

B, C, K vitamini, potasyum, magnezyum, kalsiyum bulunmaktadır.

Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcı olmaktadır.

Tam bir karaciğer dostudur ve karaciğeri korumaya yardımcıdır.

Kan şekerinin düzenlenmesinde de yardımcı olmaktadır.

Vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılmasında da büyük bir katkıya sahiptir.

Dizlerde vücutta oluşa sıvı kaybına ve sıvı kaybıyla oluşan ağrılarında yok olmasını da sağlamaktadır.

Özellikler dizlerde oluşan ağrılara, kireçlenme ağrılarına, menisküs ağrıları ve bu gibi ağrılara da iyi geldiği bilinmektedir.

Yüksek miktarda K vitamini bulunmaktadır. Bu insan vücudunun gerekli olan k vitamini ihtiyacını karşılar. Ayrıca K Vitamini sayesinde kemiklere de iyi gelmektedir.

Kanın iyi bir şekilde de pıhtılaşmasını da sağlamaktadır.

Bamya tohumunun diğer bir özelliği ise diyabete karşı da çok faydalıdır.

Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve konsantrasyonun da güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Sinirlilik durumuna, strese ve uykusuzluk problemlerine karşı da çok faydalı bir tohumdur.

Düzenli ve yeterli şekilde kullanıldığı zaman halsizliğe karşı da faydalıdır.

Ayrıca bamya tohumunun diğer bir özelliği ise zayıflamaya da yardımcı olmasıdır. Aç karnına kullanılan bamya tohumu düzenli kullanımda zayıflattığı görülmektedir.

İçerisinde bulunduğu yüksek lifler sayesinde tok tutucu özelliği de bulunmaktadır.

Ortalık da görülen salgınlara karşı bir bire bir tohumdur.

Sürekli ve ara ara olan kabızlık sorununa en etkili yöntemdir.

Özellikle metabolizmayı iyi bir şekilde çalıştırmaktadır.

Bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Astım, bronşit ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da çok faydalıdır.

Ayrıca kansere karşı da faydası bulunmaktadır. Sıcak basmalarından mide şişkinliklerine birebir

Bamya Tohumun Kullanımı Nasıldır?

Çay olarak kullanılabilir.

Tozu veya tohumu direk olarak alınabilir. Üzerine su için.

8-9 tane bamya tohumu 1 bardak suyun içerisine atın ağzını kapatın ve sabaha kadar beklesin daha sonra bu suyu için ve tohumları yiyin.

10 adet bamya tohumunu ezin ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 1 yemek kaşığı da bal ekleyin macun yapın. Bu macunu 1 hafta boyunca 1 çay kaşığı kullanın. 1 hafta boyunca düzenli kullanın daha sonra ara verin.