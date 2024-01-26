Bamya tohumu: bu bitki varsa bu kış her ev ortamına can katar! Siz de bulundurun kaybı sakın yaşamayın

Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir?

*B, C, K vitamini, potasyum, magnezyum, kalsiyum bulunmaktadır.

*Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcı olmaktadır.

*Tam bir karaciğer dostudur ve karaciğeri korumaya yardımcıdır.

*Kan şekerinin düzenlenmesinde de yardımcı olmaktadır.

*Vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılmasında da büyük bir katkıya sahiptir.

*Dizlerde vücutta oluşa sıvı kaybına ve sıvı kaybıyla oluşan ağrılarında yok olmasını da sağlamaktadır.

*Özellikler dizlerde oluşan ağrılara, kireçlenme ağrılarına, menisküs ağrıları ve bu gibi ağrılara da iyi geldiği bilinmektedir.

*Yüksek miktarda K vitamini bulunmaktadır. Bu insan vücudunun gerekli olan k vitamini ihtiyacını karşılar. Ayrıca K Vitamini sayesinde kemiklere de iyi gelmektedir.

*Kanın iyi bir şekilde de pıhtılaşmasını da sağlamaktadır.

*Bamya tohumunun diğer bir özelliği ise diyabete karşı da çok faydalıdır.

*Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve konsantrasyonun da güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

*Sinirlilik durumuna, strese ve uykusuzluk problemlerine karşı da çok faydalı bir tohumdur.

*Düzenli ve yeterli şekilde kullanıldığı zaman halsizliğe karşı da faydalıdır.

*Ayrıca bamya tohumunun diğer bir özelliği ise zayıflamaya da yardımcı olmasıdır. Aç karnına kullanılan bamya tohumu düzenli kullanımda zayıflattığı görülmektedir.

*İçerisinde bulunduğu yüksek lifler sayesinde tok tutucu özelliği de bulunmaktadır.

*Ortalık da görülen salgınlara karşı bir bire bir tohumdur.

*Sürekli ve ara ara olan kabızlık sorununa en etkili yöntemdir.

*Özellikle metabolizmayı iyi bir şekilde çalıştırmaktadır.

*Bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

*Astım, bronşit ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da çok faydalıdır.

*Ayrıca kansere karşı da faydası bulunmaktadır.

Bamya Tohumun Kullanımı Nasıldır?

Çay olarak kullanılabilir.

Tozu veya tohumu direk olarak alınabilir. Üzerine su için.

8-9 tane bamya tohumu 1 bardak suyun içerisine atın ağzını kapatın ve sabaha kadar beklesin daha sonra bu suyu için ve tohumları yiyin.

10 adet bamya tohumunu ezin ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 1 yemek kaşığı da bal ekleyin macun yapın. Bu macunu 1 hafta boyunca 1 çay kaşığı kullanın. 1 hafta boyunca düzenli kullanın daha sonra ara verin.