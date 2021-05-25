Bamsı Kuruluş Osman’dan ayrılıyor mu? Bamsı diziden çıkıyor mu? Kuruluş Osman son bölüm

Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümünde; bir yanda Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğünü yapılırken, diğer yanda Togay obaya baskın yapmak için plan kuruyor. Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Moğul komutanı Kara Şaman Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Kayılara pusu atan Togay, attığı pusuda Bamsı Bey'le karşı karşıya geliyor. Togay, Bamsı Bey’e pusatladığı görülüyor.

Bamsı Kuruluş Osman’dan ayrılıyor mu?

Diriliş Ertuğrul ile izleyici karşısına çıkan 26 Mayıs Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman Bamsı bey diziye veda edecek. Diriliş Ertuğrul dizisinden beri oynayan tek yıldız olan Bamsı Bey diziye vedasıyla bir dönem resmen kapanacak. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Selcan Hatun ve Abdurrahman Alp de Kuruluş Osman’a vede etmişti. Bamsı Bey’in de diziden ayrılmasıyla birlikte Ertuğrul Bey döneminden kimde kalmamış oldu.

Nurettin Sönmez kimdir?

24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakteri ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Nurettin Sönmez’in Kuruluş Osman dizisinde de oyadı.

Nurettin Sönmez hangi dizilerde oynadı?

2014-2018 – Diriliş Ertuğrul (Bamsı Beyrek) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan 2. Sezon (Ulvi) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Gaddar Ali) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Branko Brekoviç) (TV Dizisi)