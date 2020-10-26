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Dünya Baltık Denizi üzerinde tehlikeli yakınlaşma! Rusya ikaz etti
Dünya

Baltık Denizi üzerinde tehlikeli yakınlaşma! Rusya ikaz etti

Rusya'ya ait savaş uçağının, ABD ve Almanya'ya ait gözetim uçaklarını engellediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:51:00 -
Baltık Denizi üzerinde tehlikeli yakınlaşma! Rusya ikaz etti

Rusya'ya ait savaş uçağının, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Almanya'ya ait gözetim uçaklarını engellediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan konu ile ilgili yayınlanan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının, Baltık Denizi üzerinde Almanya’ya ait gözetim uçağını ve ABD’ye ait casus uçağını engellediği bildirildi.

Rusya’ya ait Su-27 tipi uçağın, Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağı ve ABD casus uçağına önleme yaptığı duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, NATO’nun son aylarda Rusya sınırına yakın bölgelerde gözetleme ve casusluk eylemlerini artırdığını ve bu tarz uçuşların ‘kazara bir gerilime’ sebep olabileceğine ilişkin ikazda bulundu.

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