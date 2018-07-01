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Balta ve levyeli TIR yıkama kavgası!

Düzce'de meydana gelen olayda, Anadolu Otoyolu üzerinde bir dinlenmesi tesisinde aracını yıkamak isteyen TIR şoförü ile oradaki yıkama işiyle uğraşan çalışanlar arasında kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:45
Balta ve levyeli TIR yıkama kavgası!

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a giden tır sürücüsü Cevdet K, Anadolu Otoyolu'nun Doğanlı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde mola vererek aracını yıkamak istedi.

Burada araç yıkama işi yapan Aydın K. ve Halim A'nın izin vermemesi üzerine çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

BALTA VE LEVYE KULLANILDI

Balta ve levyenin kullanıldığı kavgada, tır sürücüsü ile Aydın K. ve Halim A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin ardından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:45
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