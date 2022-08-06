Balotelli'nin yeni takımını Başkan açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un tecrübeli golcüsü Mario Balotelli konusunda bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan golcünün, Avrupa'dan bir kulüple transfer için anlaşma sağladığı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun transferine dair kulüp başkanı da açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 31 yaşındaki golcünün, Avrupa ekibiyle transfer için anlaşma sağladığı iddia edildi. Tecrübeli forvetin transferine dair kulüp başkanı da konuştu.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Mario Balotelli kariyeri boyunca Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi. İtalyan santrafor futbola Lumezzane'de başladı. 31 yaşındaki oyuncu daha sonra sırasıyla Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia ve Monza'da oynadı. Adana Demirspor geçtiğimiz sezon başında İtalyan golcüyü kadrosuna dahil etti.

31 yaşındaki santrfor Adana Demirspor'da adeta küllerinden doğdu. Mario Balotelli geçtiğimiz sezon 33 müsabakada forma şansı buldu. İtalyan futbolcu bu süreçte rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Mario Balotelli takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.

Tecrübeli golcünün Adana Demirspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Mario Balotelli'nin güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.

Mario Balotelli'nin geçtiğimiz sezon gösterdiği bu performans transfer döneminde yıldız futbolcuyu gözde haline getirdi. Tecrübeli santrforla bu dönemde Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürüldü. Mario Balotelli için İtalya'dan Palermo ve İspanya'dan Valencia'nın da bir ilgisinin olduğu belirtildi.

SİON'LA ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Mario Balotelli uzun süredir devam eden transfer görüşmeleri sonucunda Sion'la anlaşma sağladı. İsviçre temsilcisinin Adana Demirspor'la transfer görüşmelerinde bulunduğu belirtildi. Adana Demirspor ile Sion arasında anlaşma sağlanması halinde Mario Balotelli'nin imza atacağı kaydedildi.

Adana Demirspor'un Mario Balotelli için beklediği transfer bedeli de ortaya çıktı. Akdeniz ekibinin bu transferden 3 milyon 200 bin euro civarında bir gelir edle etmek istediği belirtildi. Sion'un bu bonservis bedelini daha aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

BAŞKAN AÇIKLADI

Sion Başkanı Christian Constantin de Mario Balotelli'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İsviçre kulübünün başkanı açıklamasında, "Bu transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı. Eğer anlaşma olursa Balotelli transferi bize güç katacaktır" ifadelerini kullandı.