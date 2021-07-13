Balotelli ve Belhanda'nın ardından Murat Sancak yeni bombayı açıkladı
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, dünyaca ünlü savunmacı David Luiz'le görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle ses getirmişti. Mavi Şimşekler'in yeni hedefi ise dünyaca ünlü futbolcu David Luiz.
"Ücretleri yüksek olunca müzakere etmek gerekiyor"
Luiz transferinde son duruma ilişkin konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.