0553 313 94 23

Balotelli resmen açıklandı! 6 aylık imza

Galatasaray'a transferi gündeme gelen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Marsilya ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 23:49
Balotelli resmen açıklandı! 6 aylık imza

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Mario Balotelli'nin transferi resmen açıklandı. 28 yaşındaki İtalyan golcü, Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'nin transferi bugün resmen açıklandı.

Sözleşme 6 aylık

Nice ile olan sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına Olimpik Marsilya'ya bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

Marsilya kulübü, Balo'nun transferini sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video aracılığıyla duyururken yıldız santrfor için imza töreni düzenledi. Balotelli, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 23:49
  1. Marsilya
  2. Balotelli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de Sarıgül krizi! Yakın arkadaşı da istifa ediyor
    1. CHP'de Sarıgül krizi! Yakın arkadaşı..
    2. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    3. Balotelli resmen açıklandı! 6 aylık imza
    4. Cübbeli Ahmet Hoca: Bazı cenazeler..
    5. Maduro'dan ABD'nin skandal kararına..
    6. Yılmaz Özdil'in 'özel seri' Mustafa..
    7. ABD'de silahlı saldırı!
    8. Trump'ın eski avukatı "tehditler"..
    9. Venezuela lideri Maduro ABD ile tüm..
    10. Trump ile Pelosi arasında mektup..
    11. "Amanvermez Avni" adlı oyunun galası..
    12. ABD'de silahlı saldırı
    13. Venezuela'dan flaş ABD kararı! Ülkeyi..
    14. Zonguldak'ta koyun, keçi vebası..
    15. "Türk dostlarımızın güvenlik..
    16. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD..
    17. Venezuela'da Guaido kendini devlet..
    18. ABD'deki köleliği anlatan ilk Arapça..
    19. İran'ın Gilan eyaletinde intihar..
    20. Sudanlı muhalifler Devlet Başkanı..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!