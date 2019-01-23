Balotelli resmen açıklandı! 6 aylık imza
Galatasaray'a transferi gündeme gelen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Marsilya ile 6 aylık sözleşme imzaladı.23 Ocak 2019 Çarşamba 23:49
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Mario Balotelli'nin transferi resmen açıklandı. 28 yaşındaki İtalyan golcü, Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya ile sözleşme imzaladı.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'nin transferi bugün resmen açıklandı.
Sözleşme 6 aylık
Nice ile olan sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına Olimpik Marsilya'ya bağlayan sözleşmeye imzasını attı.
Marsilya kulübü, Balo'nun transferini sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video aracılığıyla duyururken yıldız santrfor için imza töreni düzenledi. Balotelli, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.
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