Balotelli paylaştı! Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Beşiktaş ile anlaştığı öne sürülen İtalyan forvet Mario Balotelli, sosyal medya hesabından siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geleceği iddia edilen İtalyan yıldız Mario Balotelli, sosyal medya hesabından siyah beyazlı taraftarlara kalp atarak cevap verdi.
İtalyan gazeteleri ise Beşiktaş'ın yıldız oyuncuya 2.5 milyon euro ve ek gelirler içeren bir teklif yaptığını yazdı.
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'nın ligden düşmesiyle boşa düşen oyuncunun siyah beyazlılar ile anlaşacağı Türk ve İtalyan manşetlerini günlerdir süslüyor.
İşte o paylaşım