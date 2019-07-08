Balotelli için Napoli'de suç duyurusu - İtalyan futbolcunun Napoli'de "Motosikletle denize atlar mısın?" diye 2 bin avroya bahse girmesi sonrası, polis tarafından suç duyurusunda bulunuldu



MADRİD (AA) - İtalya'nın Napoli kentinde belediye polisi, "Motosikletle denize atlar mısın?" diye arkadaşıyla 2 bin avroya bahse giren Mario Balotelli hakkında suç duyurusunda bulundu. Fransa'nın Olympique Marsilya takımında forma giyen Balotelli, tatil için bulunduğu Napoli'de geçen hafta, "Motosikletle denize atlar mısın?" diyerek arkadaşı Catello Buonocore ile 2 bin avro karşılığında bahse girmişti. Buonocore'nin motosikletle denize atlaması üzerine bahsi kaybeden Balotelli, yaşanan olay ile 2 bin avroyu ödediği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Olayla ilgili soruşturma açan Napoli Belediye Polisi, Balotelli, Buonocore ve diğer iki kişi hakkında, "kamusal alanda çevreye zarar verme", "denizi kirletme", "kumar oynamaya teşvik" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.





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