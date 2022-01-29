Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılacak mı?

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen ve yeniden İtalya Milli Takım'a davet edilen Mario Balotelli, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bresciaingol sitesine konuşan Balotelli, "Türkiye'de iyi durumdayım, İtalya Ligi'ne dönmem" dedi.

Yeniden İtalya Milli Takımı'na davet edilmesiyle ilgili de konuşan yıldız oyuncu, "Roberto Mancini benim ikinci babam gibi, öyle hissediyorum" şeklinde konuştu.

Roberto Mancini de, Balotelli'nin geri dönmesiyle ilgili olarak ise, "Bizim ona söz vermediğimiz gibi onun da bize söz vermesine gerek yok. Sanırım burada olmaktan mutlu ve onu diğer futbolcular gibi değerlendireceğim, hepsi bu" şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan, bu sezon Adana Demirspor ile 21 maça çıkan golcü oyuncu 9 gol ve 5 asist kaydetti.

Balotelli'nin sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.