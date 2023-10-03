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Otomotiv Balon patlayınca böyle oldu! Otomobil piyasasında müthiş gelişme
Otomotiv

Balon patlayınca böyle oldu! Otomobil piyasasında müthiş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-03 15:24:00 -
Balon patlayınca böyle oldu! Otomobil piyasasında müthiş gelişme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Eylül ayında yüzde 55,9, otomobil pazarı yüzde 76,7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,4 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67 oranında artarak 666 bin 890 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

2023 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 adet oldu. 2023 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4 artarak 17 bin 822 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,1 arttı.

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