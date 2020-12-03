Balon balığı avcılığı destekleme kapsamına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldıklarını belirterek, “Hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların teşvik edilmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak” dedi.
Pakdemirli, kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapacaklarını dile getirdi. Pakdemirli, destek kararının özellikle bahar aylarından önce çıkarılarak balon balıklarının çoğalma dönemindeki potansiyelinin düşürülmesini sağlayacak şekilde planlama yaptıklarını vurguladı. Pakdemirli, balıkçıların destekleme başvurularını Akdeniz ile Ege Denizi’ne kıyısı olan tarım ve orman müdürlüklerine yapabileceklerini kaydetti. Pakdemirli, ayrıca istilacı yabancı türlerle mücadele kapsamında balıkçılara 5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağına dikkat çekti.