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Aktüel

Balmumu müzesindeki heykeller titizlikle dezenfekte ediliyor

Antalya'da spor, sanat, sinema, bilim ve siyasetin ünlü isimlerinin balmumu heykellerinin bulunduğu müzede her gün düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:11:08 -
Balmumu müzesindeki heykeller titizlikle dezenfekte ediliyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Antalya Akvaryum içerisinde yer alan balmumu heykelleri müzesinde yapılan dezenfeksiyon işlemleri renkli görüntüler oluşturdu.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği, "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Konyaaltı'nda yer alan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Antalya Akvaryum içindeki "Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzede de bu kapsamda ilaçlama işlemleri yapıldı.

Ziyaretçilerin gün boyu yoğun olarak temas ettiği heykellerin dezenfekte edilmesi sırasında renkli görüntüler oluştu.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, gazetecilere, müzede ABD Başkanı Trump'tan Rusya Devlet Başkanı Putin'e, helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'tan Muhammed Ali'ye, Lionel Messi'ye kadar spor, siyaset, sanat, bilim ve sinema dünyasından 63 ünlü ismin heykelinin bulunduğunu söyledi.

Müzeyi baştan aşağıya her gün düzenli olarak dezenfekte ettiklerini kaydeden Arık, "Çalışanlar heykelleri silip temizledikten sonra makyajlarını her seferinde tekrar yapıyor. Pandemi tedbirleri prosedürü oluşturduk ve çalışanlarımızı bu kapsamda eğittik. Çok özenli ve titiz bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

İsmail Arık, müzede en çok ilgi gören eserlerin, müzisyenler ve sporcuların yanı sıra Donald Trump'un heykeli olduğunu kaydetti.

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