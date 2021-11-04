Bal uzunca yıllar tazeliğini koruyan tam bir şifa deposudur. Ölçülü tüketildiğinde bağışıklık sisteminde, cilde pek çok konuda yararlıdır. Peki, ballı su içmenin faydası var mı?

Ballı suyun faydaları neler?

Uzmanlar sabahları uyanır uyanmaz bir bardak su içmenin sağlık için son derece yararlı olduğunu ifade ediyor. Söz konusu suyun içerisine bir miktar bal eklendiğinde ise vücudunuz için harika bir besin elde etmiş olursunuz.

Her sabah ballı su içmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal iyi bir antioksidan kaynağıdır ve bu da vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

Ballı su sindirim sorunlarını çözer. Mide yanması, gaz sancısı, kabız, şişkinlik sorunları ballı suyla ortadan kalkar.

Ölçülü miktarda tüketilen bal, tatlı krizlerinizi önler. Doğal şeker almak aynı zamanda kilo vermenize yardımcı olur.

Bal gün boyu kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olur.

Ballı su vücutta iyi kolesterol seviyesini arttırır ve bu da kalp sağlığı için son derece önemlidir.

Ballı suyun içerisine limon ve tarçın ilave ettiğinizde öksürüğe, boğaz ağrılarına iyi gelir. Böylelikle öksürük sorunundan hızlıca kurtulabilirsiniz.