Kışın eşiğinde viral enfeksiyonlar oldukça artmaktadır. Viral enfeksiyonların bulaşması da oldukça yaygınlaşır. Peki kışa girerken bal ve limon ile hazırlanan sıcak bir çay içmenin faydaları nedir? Ballı limonlu çayın faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

Limonun gücü

Çay çok koyu içilirse demir eksikliği anemisine davetiye çıkarıyor. Koyu çay içerisindeki tanenler bağırsak hareketlerini azaltarak sindirim güçlüğü sorununa neden olabiliyor. Ancak bal eklenir ve çayın her çeşidi açık olarak demlenerek hazırlanırsa bağırsak hareketleri hızlanıyor, tansiyon artırıcı sorun da kalmıyor. Eğer çayı açık ve ballı hatta içerisine 1-2 damla limon eklenerek içilirse demir eksikliği anemisine neden olan aktif bileşenler de kayboluyor. Bitkisel çaylardan ıhlamur, adaçayı, papatya çayı, kuşburnu ve biberiyeye eklenen balın da antiseptik, gaz söktürücü, mide bulantısını giderici etkileri de belirgin bir şekilde açığa çıkıyor.

Bal öksürüğe birebir!

Özellikle sigara tüketen veya hastalıktan dolayı öksürüğü olan bireylerin öksürüğünü kesmede oldukça etkilidir.

Kabızlığa karşı oldukça etkili

Özellikle tuvaletini yapmakta zorlanan vatandaşlar için bal biçilmiş kaftan durumda. Uzmanların yorumu kabızlığa karşı balın çok etkili olduğu yönünde.

Uykusuzluk problemine birebir

Bal içerisinde bulundurduğu glikojen maddesi ile uykusuzluk problemine karşı oldukça etkilidir. Özellikle uyumadan önce bal tüketimi yapmanız iyi bir uyku çekmenize yarayacaktır.

Gözlere iyi gelir

Özellikle gözlerde ilerde yaşanabilecek olan problemlere karşı birebir etkilidir. Görme problemlerine oldukça iyi gelen bal nar suyu ile karıştırıp göze çekilirse keskin görmesini sağlar.

Karaciğer ve göğsü temizler

Baldaki ciholin karaciğerin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yağın giderilmesi için harekete geçirir.

Yara ve kesiklere iyi gelir

Bal tüketimi vücutta bulunan yara ve kesiklere de oldukça iyi gelir.

Damarları açma özelliği bulunmaktadır.

Öte yandan balın cilde iyi geldiği de bilinir.