Ballı hardallı tavuk tarifi- Ballı harda soslu tavuk nasıl pişirilir?

Ballı hardallı tavuk; alıştığınız tavuk lezzetinin dışına çıkan, çok lezzetli, yumuşacık ve çok nefis bir yemek oluyor. Soya sosu, bal, hardal ve sarımsak gibi aromatik lezzetleri aynı tarifte buluşturan ballı hardallı tavuğu, mutfağa girip dakikalar içinde hazırlayabilir ve misafir sofralarınız için çok şık bir akşam yemeğine dönüştürebilirsiniz. Peki, ballı hardallı tavuk nasıl pişirilir?