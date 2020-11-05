Ballı hardallı tavuk tarifi- Ballı harda soslu tavuk nasıl pişirilir?
Ballı hardallı tavuk; alıştığınız tavuk lezzetinin dışına çıkan, çok lezzetli, yumuşacık ve çok nefis bir yemek oluyor. Soya sosu, bal, hardal ve sarımsak gibi aromatik lezzetleri aynı tarifte buluşturan ballı hardallı tavuğu, mutfağa girip dakikalar içinde hazırlayabilir ve misafir sofralarınız için çok şık bir akşam yemeğine dönüştürebilirsiniz. Peki, ballı hardallı tavuk nasıl pişirilir?
Tavuğun tatlımsı hali ile şık bir yemeğe dönüştüğü tarif olan ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? | Ballı hardallı tavuk tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar.
Ballı hardallı tavuk tarifi
Malzemeler
4 parça kemiksiz tavuk pirzola
3 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı soya sosu
1/2 bardak su
4 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam maydanoz
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Tavukları tuz ve karabiberle tatlandırın.
Bal, hardal, soya sosu ve suyu karıştırın.
Tavayı ısıtıp içine zeytinyağı ekleyin ve tavukları önlü arkalı soteleyin.
Sarımsakları tavaya ekleyin ve tavanın kapağını kapatın.
Tavukları ara sıra çevirerek 5 dakika pişirin.
Hazırladığınız sosu tavaya ekleyin ve tavuklar sosu çekene kadar 2-3 dakika pişirin.
Afiyet olsun.