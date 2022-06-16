Akdağmadeni’nde doludan etkilenen köylere 10 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Muşalikalesi ve Kirsinkavağı köylerinde 3 gün önce meydana gelen dolu yağışı sonrası ekili ve dikili alanları zarar gören köy halkına, Ziraat Odası tarafından ücretsiz domates, biber ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyüp Elmalı, 10 bin adet sebze fidanının dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Muşallikalesi ve Kirsinkavağı köylerine 10 bin adet domates, biber, salatalık fidesi dağıtımını ücretsiz köylümüze destek amacıyla dağıttık. Çitçimizin her zaman yanındayız. Bu yıl Ziraat Odası olarak çitçimize maliyetine meyve fidanı, tavuk, hindi ve havyan yemi temin ettik, çiftçilerimiz bu çalışmalarımızdan gayet memnun. Pandemi sonrası yaşanan gıda krizini önlemek için ülke olarak ekilmedik tek bir parça toprak dahi bırakmamalıyız. Çitçimiz üretsin köyünde kalsın diyoruz. Tavuğu olsun, ineği olsun, meyve bahçesi olsun kendine yetsin. Ziraat Odası olarak bu çalışmamız her zaman devam edecek.” dedi.

Muşallikalesi köyü Muhtarı Selman Göç ise, “Bahçelerimizde dolu yüzünden fide kalmamıştı, hepsi zarar görmüştü. Akdağmadeni Ziraat Odası çitçinin ve köylünün yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bize domates, salatalık ve biber fidesi dağıttı. Köylülerim adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Balkonunuzu sebze ve meyve bahçelerine çevirecek 10 doğa dostu bilgi

Peki, balkonda sebze ve meyve nasıl yetiştirilir? İşte tüm detaylar haberimizde...

Balkonda sebze yetiştirmek çok kolay. Adım adım domates, biber, salatalık ve daha pek çok sebzenin yetiştirilmesi için dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlatıyoruz.

İlk bilmeniz gereken: Saksı ve toprak seçimine özen gösterin

Balkonda sebze meyve yetiştirmek için kullanılan saksının şekli de önemli.

Saksı Seçimi: Balkon ya da terasta çok miktarda sebze yetiştirecekseniz ağırlık konusunu göz önünde bulundurun. Balkonun hem toprağın hem saksının ağırlığına dayanabilmesi için uygun saksı seçimi yapın. Örneğin seramik ya da toprak gibi ağır saksılar yerine plastik saksıları tercih edin. Hatta beş litrelik su şişelerinin birçok yerini delerek yeşil soğanlarınızı burada, kök sebzelerinizi yetiştirme çuvalında büyütün.

Balkon gibi küçük alanlarda olabildiğince yerden tasarruf etmeyi sağlayan modelleri kullanın. Hatta maydanoz, dereotu, marul gibi çok uzamayan sebzeleri duvara monte dikey saksılarda yetiştirin.

Balkonda sebze yetiştirmeye karar verdiyseniz ilk önce, alacağınız saksı ve toprağa önem vermelisiniz. En az 40 santimetre genişliğinde bir saksı almaya, saksının altında deliklerin mutlaka bulunmasına ve saksıyı koyabileceğiniz yüksek bir yer olmasına özen gösterin. Saksının plastik olması da hem hafifliği hem de nemi daha uzun süre tutması nedeniyle işinizi kolaylaştıracaktır.

Aynı şekilde, saksıya koyacağınız toprak da alelade bir toprak olmamalı. Poşetlenerek satılan ve sebze yetiştirmeye uygun olan özel toprakları tercih etmelisiniz.

Salkım salkım: Saksıda domates yetiştirme

Sulu sulu, mis kokulu domatesleri bulmak gün geçtikçe zorlaşırken kendinize bir güzellik yapın, domatesinizi evde yetiştirin istedik. Domatesin içindeki çekirdekleri biriktirerek yapabileceğiniz bu uygulamada, çekirdekleri nemli bir bezde bir gün kadar bekletin.

Ardından, aldığınız toprağı saksıya koyun, üzerine organik bir toprak türü olan torf ekleyin ve çekirdekleri gelişigüzel serpiştirin. Üzerine yeniden torf ekleyin ve sulayın. Çabuk çimlenmesi için üzerini siyah bir poşetle kapatabilirsiniz. Çimlendikten sonra saksıya her gün düzenli olarak su verin ve güneş ışığına doğrudan maruz kalmayan ama aydınlık bir alanda domateslerinizin yetişmesini bekleyin.

Kolaycılık önerisi: Çekirdek biriktirmek ya da tohum aramak zor geliyorsa basit bir önerimiz de var. Domatesleri yuvarlak dilimler haline getirin ve doğrudan toprağa koyun, üzerine yine bir miktar organik toprak ekleyin ve tamam.

Saksıda Havuç Yetiştirme: Kök sebzelerden olan havuç, 50 cm gibi derin bir saksıya ihtiyaç duyar. Balkonunuzda çok ağırlık olmaması için havuçları kalın saksılar yerine ince bir damacana ya da çuvala ekebilirsiniz.

Saksıda Maydanoz Yetiştirme: Çimlenmesi biraz uzun sürse de evde en kolay yetiştirebileceğiniz sebze türlerinden birisi de maydanoz. Ayrıca çok sık ekilebildiği için de balkonunuzda sadece küçücük bir alanı maydanoza ayırmanız yeterli.

Bibersiz asla diyenlere: Saksıda biber yetiştirme

Hazır bahar gelmişken evi biberlerle doldurmak lazım. Biber tohumlarını da tıpkı domates çekirdekleri gibi toprağa ekebilirsiniz. Daha hızlı bir çimlenme yakalamak istiyorsanız ekim sırasında toprağınızın soğuk değil, ılık hatta sıcak olmasına da özen gösterebilirsiniz. Çimlenme sonrasıysa kesinlikle güneşin doğrudan etkisi altında olmayan bir yerde tutmalısınız.

Bitkinizin dallanması için fidenin tepelerinden minicik parçalar koparabilirsiniz. Ama dikkat, tekniğini iyice öğrenmeden bu işe girişmeyin, biberleriniz ziyan olmasın.

Dekoratif süs: Saksıda çilek yetiştirme

Çilekler çıktı ama pahalılığından el sürülmüyor. O zaman evde yetiştirsek, mis gibi kokusuyla tüm balkonumuzu sarsa, sulu sulu yesek ya dedik. Tohum ya da fide olarak bulabileceğimiz çilekleri saksılara tıpkı diğer ekimlerde yaptığımız gibi ektik. Ancak iş bu kadarla bitmiyor. Çilek biraz emek istiyor.

Toprağın sürekli nemli olması gerekiyor mesela. Bunun için de sulamayı ihmal etmemek gerekiyor. Ama altında da fazla su birikmemesi gerekiyor çünkü birikirse kökleri hızla çürümeye başlıyor. Suyuna dikkat edip güneşini de esirgemeyince her şey çok güzel oluyor. Misler gibi çilekleriniz dallardan sarkmaya, kıpkırmızı olmaya başlıyor. Sonra da afiyetle yeniyor tabii.

Saksıda salatalık yetiştirme

Diyetlerin yıldızlarından olan salatalıklar da saksıda yetiştirebileceğimiz güzelliklerden. Çeşit çeşit salatalıklardan ister turşu yapmak için ister de kütür kütür yemek için ekebilirsiniz. Tohumlarını toprağa koyduktan sonra üzerlerini eşit olacak şekilde ince bir toprak tabakası ile kapatın. Sulamasınıysa yağmurlama şeklinde yapın. Sonra da afiyetle tüketin.

Saksıda karpuz yetiştirme

Yaz gelse de karpuz peynir yesek diye konuşmaya başladık bile. O zaman "Karpuzu kendimiz yetiştirsek de bir an önce olsa ya" dedik. Yazın evin her köşesinden fırlayan karpuz çekirdeklerini toprakla buluşturduk, suyunu da eksik etmedik. Biraz büyükçe bir saksının içinde mutluluğu buldu, nur topu gibi oldu. Elbette dışarıdan aldığınız karpuzlar kadar büyük olmasını beklemeyin çünkü bunlar doğal ve saksıda yetişti.

Saksıda Soğan Yetiştirme: Balkonda yetişen sebzeler içerisinde soğan en az toprak isteyen türlerden. Yapraksız olduğu için yanındaki bitkilerin güneş almasını da engellemiyor. Maydanoz, dereotu, semizotu gibi çok uzamadığı için gölgede kalabilecek sebzeleri soğanın yanına dikebilirsiniz.

Saksıda Fasulye Yetiştirme: Balkon duvarınız boşsa ya da teras gibi büyük bir alana sahipseniz saksıda fasulye yetiştirebilirsiniz. Çünkü fasulye çok uzar ve dal verir. Sırık ya da duvardan da destek alması gerekir. Yani küçük balkonlar için pek tercih edilen bir sebze değil.

Mayhoş: Saksıda limon yetiştirme

Hiçbir limon evde kendi yetiştirdiğiniz gibi olmaz. Öyle minnoş öyle güzeller ki yemeye bile kıyamazsınız bunları. Limon çekirdeklerini çıkarıp nemli pamukta tıpkı çocukluğumuzda fasulyelere yaptığımız gibi filizlendiriyoruz. Ardından filizlenen limon çekirdeklerini saksıya taşıyoruz. Saksının yerini çok değiştirmeyip suyunu da toprak hep nemli kalacak şekilde verince mis kokulu limonlarımız yüzünü gösteriyor.

Saksıda patlıcan yetiştirme

Karnıyarıktan imam bayıldıya çeşit çeşit yemeğiyle bizi mutlu eden patlıcanı da evde, hatta saksıda yetiştirebilirsiniz. Patlıcan tohumlarını alıp toprağa ektikten sonra 10 gün kadar oda sıcaklığında bekletin. Çimlendiğini gördükten sonra saksıyı daha aydınlık ve serin bir yere taşıyın. Arada toprağını havalandırın ve suyunu düzenli olarak verin. Patlıcanlarınız yakın zamanda yemek olmaya hazır hale gelecektir.