Balkondan havaya ateş eden şahıs yakalandı Çorum’un Sungurlu ilçesinde balkondan pompalı tüfekle ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde balkondan pompalı tüfekle ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesinde bir düğünde ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede düğün mahaline giderek çevrede incelemelerde bulundu. Çevre binalardan birinin balkonundan pompalı tüfekle ateş ettiği belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem yapılırken sabah saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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