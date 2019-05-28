Balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi
24 Mayıs günü Niğde merkez Şehitler Mahallesindeki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düşen 14 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.28 Mayıs 2019 Salı 18:14
Niğde'de 4 gün önce 3. kattan düşen genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
24 Mayıs günü Niğde merkez Şehitler Mahallesindeki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düşen 14 yaşındaki N.Ş. ağır yaralandı.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ş. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. N.Ş’nin cenazesi Edikli Beldesinde toprağa verilecek.
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