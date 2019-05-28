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Balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi

24 Mayıs günü Niğde merkez Şehitler Mahallesindeki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düşen 14 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

28 Mayıs 2019 Salı 18:14
Balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi

Niğde'de 4 gün önce 3. kattan düşen genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24 Mayıs günü Niğde merkez Şehitler Mahallesindeki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düşen 14 yaşındaki N.Ş. ağır yaralandı.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ş. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. N.Ş’nin cenazesi Edikli Beldesinde toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:14
  1. Niğde
  2. Kaza
  3. balkondan düşen genç kız
  4. feci şekilde can verdi
  5. cenaze töreni

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  • AHMEDAHMED15 sa önce
    Allah rahmet eylesin. O daireyi yapan mütayit mahkemeye verilmeli. Balkon korkulukları niçin var? Düşme olmasın diye. Amakorkuluklarınyüksekliği standarda uymuyor çoğu yerde. Yükseklik insanların göbek seviyesinden10-15 cm yüksek olmalı( 90-95) Halbuki çoğu yerde 75-80 cm. Ben şahsen kendi balkonumdan ip ile eşya çekerken biraz sarktığımda vücudumun çoğunluğu korkuluk dışınaçıkıyor. Böyle olmamalı.

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