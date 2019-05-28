Balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi 24 Mayıs günü Niğde merkez Şehitler Mahallesindeki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düşen 14 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Niğde'de 4 gün önce 3. kattan düşen genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



24 Mayıs günü Niğde merkez Şehitler Mahallesindeki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düşen 14 yaşındaki N.Ş. ağır yaralandı. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ş. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. N.Ş’nin cenazesi Edikli Beldesinde toprağa verilecek.

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