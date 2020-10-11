Balkondaki ihmal aileye ateş düşürdü! 1 yaşındaki minik 4. kattan beton zemine düştü
Eskişehir’de 7 yaşındaki ağabeyi ile evlerinin balkonunda oyun oynayan 1 yaşındaki minik kız bebek, korkuluğun cam bulunmayan, yerine battaniye gerilen bölümünden düştü. Ağır yaralanan minik bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir'de evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki kız bebek hayatını kaybetti.
71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokağı'nda bir apartmanın 4'üncü kat balkonunda 7 yaşındaki ağabeyiyle oynayan Hazal A, dengesini yitirerek yere düştü.
Cam yerine battaniye gerdiler
Korkuluğun cam bulunmayan, yerine battaniye gerilen bölümünden düşerek yaralanan bebek, çevredekiler tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Babası işteydi, annesi ekmek pişiriyordu
Olay sırasında bebeğin babasının işte olduğu, annenin ise evin bahçesinde ekmek pişirdiği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.