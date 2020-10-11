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Aktüel Balkondaki ihmal aileye ateş düşürdü! 1 yaşındaki minik 4. kattan beton zemine düştü
Aktüel

Balkondaki ihmal aileye ateş düşürdü! 1 yaşındaki minik 4. kattan beton zemine düştü

Eskişehir’de 7 yaşındaki ağabeyi ile evlerinin balkonunda oyun oynayan 1 yaşındaki minik kız bebek, korkuluğun cam bulunmayan, yerine battaniye gerilen bölümünden düştü. Ağır yaralanan minik bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:43:00 -
Balkondaki ihmal aileye ateş düşürdü! 1 yaşındaki minik 4. kattan beton zemine düştü

Eskişehir'de evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki kız bebek hayatını kaybetti.

71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokağı'nda bir apartmanın 4'üncü kat balkonunda 7 yaşındaki ağabeyiyle oynayan Hazal A, dengesini yitirerek yere düştü.

Cam yerine battaniye gerdiler

Korkuluğun cam bulunmayan, yerine battaniye gerilen bölümünden düşerek yaralanan bebek, çevredekiler tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Babası işteydi, annesi ekmek pişiriyordu

Olay sırasında bebeğin babasının işte olduğu, annenin ise evin bahçesinde ekmek pişirdiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

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