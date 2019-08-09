0553 313 94 23

Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Isparta’da bir evin balkonundan uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlenen narkotik polisi, zehir ticaretini suçüstü yakaladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:49
Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Isparta’da bir evin balkonundan uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlenen narkotik polisi, zehir ticaretini suçüstü yakaladı. 5 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte zehir ticari ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda Anadolu Mahallesi’nde bir evin balkonundan uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları operasyonda N.O., B.O., İ.H.Ö.,İ.Y.T ve H.Ö. isimli 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Evde arama yapan ekipler, satışa hazır vaziyette hazırlanmış 8 poşet esrar maddesi, hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işleri devam eden şüphelilerden N.O., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’, 1’inin yaşı küçük diğer 4 şüphelinin ise ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenişehirlilerden başkanlara hayırlı olsun ziyareti
    1. Yenişehirlilerden başkanlara hayırlı..
    2. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    3. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2..
    4. Sarıkamış’ta kenevir operasyonu
    5. Kadir Has’ta ilk düdük Numanoğlu’nun
    6. Selim’de kavga: 15 gözaltı
    7. Atambayev böyle teslim oldu!
    8. Hasan Dağı’nda asfaltlama çalışması..
    9. Sezonun ilk maçı Bitigen’in
    10. Kurban etini 6 ile 8 saat arasında..
    11. Fuat Oktay kendilerine halı saha yapan..
    12. Gemlikli sporcu milli takıma davet..
    13. Mersin’de kayıp şahıs 2 gün sonra..
    14. Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı
    15. Bedelli askerler yemin etti
    16. LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
    17. Yaz aylarında gribe dikkat
    18. Ağır metal zehirlenmesi | Sürekli..
    19. YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO..
    20. Anadolu'nun ilk hadis okulu eğitime..
    21. Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlıklı bayram..
    22. Merkezefendi’de bayram öncesi..
    23. FDH’de anestezi ile diş çekimi başladı
    24. Portekiz'de tanker şoförlerinin..
    25. LGS ikinci nakil sonuçlarına göre,..
    26. LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
    27. Günde 1 litreden daha az su..
    28. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    29. Patpatla kamyonet çarpıştı... 1 yaralı
    30. İYİ Parti'yi karıştıran "Meral..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!