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Gündem Balkona güvercin kondu 12 yaşındaki kız çocuğu 2. kattan aşağı uçtu
Gündem

Balkona güvercin kondu 12 yaşındaki kız çocuğu 2. kattan aşağı uçtu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Balkona güvercin kondu 12 yaşındaki kız çocuğu 2. kattan aşağı uçtu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, evlerinin balkonuna konan güvercinlerle ilgilenen 12 yaşındaki kız çocuğu S.T. bu sırada 2. Kattan aşağı düşerek ağır yaralandı. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıyan kız çocuğu apar topar hastaneye kaldırıldı.

11 Haziran'da İdil ilçesi Yenimahalle'de meydana gelen talihsiz olayda S.T., evlerinin balkonuna konan güvercinlerle ilgilendiği sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan kaldırıma düştü.

Çevredekiler, küçük kızın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen S.T.’nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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