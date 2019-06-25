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Balkon ve teras zeminleri nasıl pırıl pırıl olur?

Balkon sezonu açılır açılmaz, bu alanların temizliği de hanımların mesaisi arasına girdi. İşte, pırıl pırıl balkon ve teraslara sahip olmak için uygulayacağınız yöntemler.

25 Haziran 2019 Salı 17:10
Balkon ve teras zeminleri nasıl pırıl pırıl olur?

Sıcak hava tüm yurdu etkisi altına aldı. Sıcacık yaz günlerinde serinlemenin en ideal yolu balkon ve teraslarda vakit geçirmektir. Hele de üst katlarda oturuyorsanız, hafif de olsa rüzgar yüzünüzü narince okşuyordur. Balkon-teras sezonu açılınca hanımların temizlik mesaileri biraz daha artar. Çünkü koca bir kış açıkta kalan bu alanlar aylarca tüm kiri üzerinde toplamıştır. Özellikle derz aralarındaki siyahlıklar hanımları çileden çıkarır. Sizde böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız; zahmetsizce balkon-teras zemini temizleme yöntemini açıklıyoruz.

Öncelikle tüm balkonu boşaltın.

Zemini bir süpürge ile süpürün.

Ardından ılık su, karbonat ve beyaz sirke karışımıyla zemini güzelce silin.

Yaklaşık 15 dakika sonra zemini duru ılık suyla bir kez daha temizleyin.

Aşırı kirli balkon-teras nasıl temizlenir?

Şayet fayanslar ve derz araları çok kirliyse kimyasal temizleme ürünlerine başvurabilirsiniz. Bunun için krem temizleyici ve bir adet naylon poşete ihtiyacınız var. Balkon temizliği sırasında kesinlikle ayağınıza kaymaz bir çizme giymenizi öneririz. Krem temizleyiciyi poşete döküp dip-köşe her yeri ovalayın. Ardından da bol suyla balkonunuzu akıtın.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:10
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