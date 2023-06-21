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Yerel Balkon korumalıklarına tırmanan 1 yaşındaki çocuk aşağı düştü
Yerel

Balkon korumalıklarına tırmanan 1 yaşındaki çocuk aşağı düştü

Yeniakit Publisher
2023-06-21 17:55:00 -
Balkon korumalıklarına tırmanan 1 yaşındaki çocuk aşağı düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birinci katın balkonundan düşen 1 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, İnegöl'ün Akhisar Mahallesi Aydınlık Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. 2 yaşındaki Yusuf Hamza A., dairenin odasında oynamaya başladı.

O sırada balkona çıkan çocuk, balkon korumalıklarına tırmanarak boşluğa düştü. Kum üzerine düşen bebek yaralandı. Ağlayan çocuğun imdadına annesi Naciye A. (30) yetişti. Yaralı bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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