Balkon dekorasyonu fikirleri: Aksesuar kullanımı nasıl olmalı? Duvar dekorasyonu

Havaların ısınmasıyla birlikte, ardiye olarak kullanılan balkonlar boşaltılmaya başlandı. Sıcak yaz akşamlarının en keyifli geçtiği ortamlardan biri de balkon, bahçe ve teraslar. Çoğu kişinin dinlenme alanı olarak kullandığı balkonlar için, sezon yaklaşırken bir yandan da kollar sıvandı.

Balkonlarını daha da güzel hale getirmek isteyenler için birkaç dekor önerisi ise şu şekilde:

Küçük balkonlar

Dekorasyonun doğru bir şekilde uygulanabilmesi için bütün unsurların uyum içinde olması gerekir. Mobilya, aksesuar ve abajur ile dekore edilen salon, duvarların boş bırakılması durumunda estetik görünmez. Küçük metrekareye sahip alanlarda, işlevsel tasarımların kullanılması; depolama alanı kazandırır. Üstelik, salonuna stilini yansıtabilmenin en pratik yolu da duvar dekorasyonudur.

Metrekareye göre salon duvar dekoru

Salonunun genişliği ne olursa olsun, doğru tercihler ile alanı verimli kullanabilir ve dengeli bir tasarım yapabilirsiniz. Salon duvar dekorasyonu, odanın sahip olduğu metrekareye dikkat edilerek planlanmalı; oranlara ve ölçülere bağlı hareket edilmelidir. Örneğin; büyük bir salonun varsa simetriye dikkat ederek dengeli bir tasarım yapabilir, küçük salonunda duvar kirişine raflar asarak her bir köşeyi değerlendirebilirsiniz.

Balkon mobilyaları kadar kullanılacak aksesuarlar balkonun estetiğini, görselliğini ve çekiciliğini doğrudan etkileyecektir. Her aksesuar her balkonda istenilen sonucu vermeyeceği gibi tüm aksesuarların bir balkon içinde kullanılması da kalabalık yaratmaktan öteye gitmeyecektir. Bu nedenle balkon türüne göre doğru aksesuar seçmeli ve balkonunuzda harika bir yaşam alanı yaratarak farkınızı ortaya koymalısınız.

Aydınlatma ürünlerini nasıl seçmeliyiz?

Bir evin kalitesini yükselten en önemli unsurlardan biri, aydınlatmadır. Karanlık ve boğucu bir atmosfer; dekorasyon ile oluşturulmak istenen etkinin tam aksini yapar. Salon duvar dekorasyonunda apliklere bolca yer verebilir; evinin çok daha sofistike görünmesini sağlayabilirsiniz.

Ayna oyunları

Salonun ister büyük ister küçük olsun; aynaların yansıtma gücü sayesinde olduğundan çok daha geniş göstermeniz mümkün. Pencere gibi ışığın evine girmesini sağlayan alanların tam karşısına ayna asarak ışığın yansımasını ve evinin daha aydınlık bir hava kazanmasına yol açabilirsiniz.

Aile fotoğraflarına yer açın

Manevi değeri yüksek olan aile fotoğraflarını, tozlandıkları o kutudan çıkarma vakti geldi. En kıymet verdiğin bu hatıraları, misafirlerin ile paylaşmak için salon duvar dekorasyonunda sergileyebilirsiniz. Dekorasyon stiline göre, siyah beyaz veya renkli olarak bastırabileceğin bu değerli anıları ortaya çıkararak salonuna karakter kazandırabilirsiniz.

Çiçekli Balkon: Balkonda keyif ve fotoğaf alanı oluşturmak isteyenler, birbirinden renkli çiçek ve saksılarla alanı adeta yazlık alana çevirebilir.

Palet koltuk: Balkon ve kış bahçelerinin yeni dekoratif ürünü ise palet. Birbirinden canlı renklere boyanan paletlere minder ve kırlentler eşlik ediyor.

BALKON TASARIMINDA KULLANILACAK ÜRÜNLER

Masa

Sandalye

Hamak

Şık kilimler

Mum

Tabure

Minderler

Yastıklar

Şemsiye

Sehpa

Led ışık

Çiçek

El örgüleri

Makrome gibi el örgüsü dokumaları, otantik desenlere sahip saçaklı kumaşları; salon duvar dekorasyonunda kullanabilirsin. Salonunun duvarlarında eğer çatlak ve lekeler varsa kolayca gizlemiş olursun. Üstelik, duvarlarına doku kazandırdığın için salonunun çok daha şık gözükür.

Ahşabı kullanmaktan çekinmeyin

Gerek kendin yap projeleri ile oluşturabileceğin, gerek birçok mağazada bulabileceğin ahşap ögelere salon duvar dekorasyonunda yer vermekten çekinmemelisin. Ahşabın doğal güzelliğini, birçok renk ile uyum içinde sergileyebilir; salon duvar dekorasyonunda dilediğin her rengi kullanabilirsiniz.

Modern salon duvar dekorasyonu nasıl yapılır?

Modern dekorasyonlarda, elegan ve şık tasarımlar ön plana çıkar. Taş veya tuğla gibi malzemeler ile duvarlarını döşeyebilir; pratik bir uygulama yapmak için yapışkanlı folyolardan faydalanabilirsiniz. Modern salon duvar dekorasyonu için dekoratif duvar panelleri tercih ederek, sıra dışı bir görünüm oluşturabilirsin. Modern stili korumak adına tüm duvar aksesuarlarının birbiri ile uyum içerisinde olmasına özen göstermelisiniz. Ayrıca, son yıllarda trend haline gelen geometrik duvar dekorlarına ağırlık verebilir ve hayvan şeklindeki üç boyutlu tasarımlar ile duvarlarına derinlik katabilirsiniz.

Balkon dekorasyonunda aksesuar kullanımı nasıl olmalı?

1 ) Hem ekonomik hem etkileyici

Balkon dekorasyonu için ekstra bir bütçe ayırmak istemiyorsanız seçeceğiniz aksesuarlar hem oldukça etkileyici olmalı hem de ekonomik olmalıdır. Böylece bir taş ile iki kuş vurmuş olursunuz. Kullanılmayan geri dönüşüm malzemelerini kullanabilir, özel aydınlatma tesisatı ile bir su bidonunu özel tasarım bir avizeye çevirerek balkon aksesuarı olarak kullanabilirsiniz.

2 ) Doğal ve canlı bitkileri

Yeşil bitkiler bulundukları alana canlılık ve doğallık kazandıran, yeşil tonları ile ortamın renk ahengine katkı sağlayan canlılardır. Bu nedenle diğer odalarda olduğu gibi balkonda da canlı bitkiler tercih ederek balkonunuzun doğal bir ortama sahip olmasını ve pozitif enerji yaymasını sağlayabilirsiniz.

3 ) Kurumuş sarmaşıklar!

Balkon aksesuarı olarak kurutulmuş sarmaşık ve bambu kamışlarından yapılan özel tasarım aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Bisiklet, küçük bir kamyonet veya özel bir hayvan figürü olarak tasarlanmış ve kurutulmuş sarmaşıklar kullanılarak yapılmış aksesuarları kullanarak balkonunuzu daha doğal ve daha çekici bir balkon haline getirebilirsiniz.

4 ) Kafes ve fener

Balkon dekorasyonlarında evcil hayvan kafesleri kullanabilirsiniz. Evcil hayvan beslemiyor olsanız da kafesleri kullanabilir, kafes ile benzer tasarımlara sahip eski fener kalıplarını tavana asarak balkonu bir balıkçı barınağı havasına büründürülebilirsiniz.

5 ) Hamak veya salıncak

Balkonlar açık hava ile buluştuğunuz ve keyif yaptığınız alanlar olduğu için salıncakları veya hamakları tercih edebilir ve balkon keyfini katlayabilirsiniz. Hamak ve salıncak tercih ederken balkon içinde kalan hareket alanlarını göz ardı etmemeli ve şık bir tasarım ile balkonu bir eğlence alanına çevirebilirsiniz.

En çok sorulan sorular

Küçük Balkon Dekorasyonu Yaparken

Öncelikle balkonunuz kare ise köşeleri iyi değerlendirin ve buralara dikey olarak kullanabileceğiniz merdivenvari depolama ve aksesuar alanları oluşturun. Kare balkon veya dikdörtgen balkon için minik bir köşe takımı kullanabilirsiniz.

Balkon en ucuz nasıl kapatılır?

En ucuz balkon kapatma yöntemlerini genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

Stor tente.

Hasır güneşlikler.

Mekanizmalı stor perde.

Açılır kapanır tente.

Çeşitli kumaşlardan gölgelikler.

Naylon kaplama.

Balkon genişliği ne kadar olmalı?

Tip imar yönetmeliğine göre, maksimum balkon genişliği 150 cm olarak kabul ediliyor.

Balkon duvarına duvar kağıdı olur mu?

Eğer balkonumuz cam balkon veya herhangi bir başka bir malzeme ile yağmur kar gibi bir çok hava koşulundan muhafaza etmek adına kapalı ise duvar kağıdı yapabilirsiniz. Eğer açık bir balkon ise olası yağmur gibi durumlardan etkilenecek bir durum söz konusu ise yapamazsınız.

Eve sonradan balkon nasıl yapılır?

Belediyeye başvuru yapılır



Kat maliklerinin onayı ve kararın verilmesinden sonra bağlı bulunulan belediyeye başvuru yapılacak. Ek balkon için bağlı bulunan belediyeye başvuru ve ruhsat alınması diğer bir şart. Bu izin ve ruhsatın da alınmasının ardından ek balkon inşaatı yapılabilir.

Balkon Aksesuarları Fikirleri

Tablo ve çerçeveler.

Dekoratif duvar süsleri.

Duvar sticker.

Asma duvar saksıları

Duvar rafları

Duvar lambaları

Askılı objeler.

Duvar mumlukları

Daireye sonradan çıkma balkon nasıl yapılır?

Önce binadaki bütün mal sahiplerinden onay almanız gerekli. Bir kişi bile onay vermezse yapamazsınız. Binanızın çevre bina ve arsalarla payının çıkma balkona müsait olması gerekli.