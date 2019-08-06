Balkanlardan 3 madalya ile döndüler

Antalyaspor triatlon takımı Balkan Şampiyonasından iki gümüş, bir bronz madalya ile döndü.

Antalyaspor triatlon takımı dolu dolu geçirdiği 2019 yılına bir başarı daha ekledi. Balkan Şampiyonası’na katılan Antalyaspor triatlon takımı sporcuları, milli takım formasını giymenin gururunu yaşadı. Talya Bitkisel Ürünler’in desteğiyle bu sene birçok başarıya imza atan kırmızı beyazlı ekip, Balkan Şampiyonası ile madalya serisine bir yenisini daha ekleyerek bu sene gittiği hiç bir yarıştan eli boş dönmeme serisini sürdürdü.

İstanbul’da Milli Takım’ı Bahadır Tama, Hediye Tama, Ayhan Tama ve Mehmet Zahit Pişirici temsil etti. Kartal Dragos Sahil’de başlayan yarışta sporcular önce 750 metre yüzdü. Ardından sporcular 20 kilometre bisiklete binerek en sonunda 5 kilometrelik koşu ile yarışı tamamladı. Antalyaspor’dan Bahadır Tama 30-34 yaş erkekler grubunda Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Hediye Tama 55-59 yaş kadınlar grubunda Balkan üçüncüsü olarak bronz, Ayhan Tama ise 60-64 yaş erkekler grubunda Balkan ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Mehmet Zahit Pişirici ise yarışı başarılı bir şekilde tamamladı.