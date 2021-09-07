Balkanlar’a ‘Selam Olsun’

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), vefatının 700. yılında Yunus Emre’yi anmak, Balkanlar’da, kültürel ve tarihsel bağları sanat ile pekiştirmek amacıyla yürütülen “Selam Olsun” projesinin üçüncü durağında, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da etkinlikler düzenlendi.

YEE’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tiran’daki “Jordan Misja” Sanat Okulu “Tonin Harapi” Konser Salonu’nda gerçekleştirilen programa halk büyük ilgi gösterdi.

Tiyatro ve türkü şöleni

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez oyunlarından Karagöz-Hacivat ve kukla gösterilerinin Abdülaziz Öktem ve Faruk Karagül tarafından sergilendiği programda, öğretim görevlisi Murat Yılmaz ve Nagehan Caner ise “4 Kapı 40 Makam” felsefesini ebru sanatı ile icra etmek üzere çalışmalar yaptı ve geleneksel ebru sanatının inceliklerini öğretti.

Tiyatro performansı ve Türk el sanatlarının yanı sıra Yunus Emre ilahilerini Orta Asya müziği ile birleştiren Arslanbek Sultanbekov’a Anadolu türkülerini Balkan türküleri ile harmanlayan enstitü sanatçısı Alper Tuna’nın eşlik etmesiyle katılımcılara müzik şöleni sunuldu.

Etkinlik, Yunus Emre’nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirlerinin seslendirilmesi ile son buldu.

Diyalog pekiştiriliyor

Türk kültür ve sanat öğelerini sahne performanslarıyla Balkan ülkelerinde farklı bölge halkları ile buluşturan projede Enstitü, adını ve ruhunu temsil ettiği Yunus Emre’nin kucaklayıcı görüşünü yansıtmayı, ortak tarihin paylaşıldığı coğrafyalarda kültürlerarası diyaloğu pekiştirmeyi amaçlıyor. “Selam Olsun” projesinin dördüncü ayağı, 8 Eylül’de Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılacak. Karadağ ve Arnavutluk’taki programlarını tamamlayan proje ekibi, daha sonra etkinliklerine Bosna Hersek, Macaristan ve Romanya’da devam edecek.