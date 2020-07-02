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Spor

Balkan Voleybol Şampiyonalarında erteleme ve iptaller

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:03:45 -
Balkan Voleybol Şampiyonalarında erteleme ve iptaller

ANKARA (AA) - Balkan Voleybol Birliği (BVA), 2020'nin yaz aylarında yapılması planlanan bazı Balkan Şampiyonalarını iptal etti ve erteledi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BVA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı organizasyonları ertelediğini ya da iptal ettiğini açıkladı.

Açıklanan karara göre 17 Yaş Altı Erkekler ve 16 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonaları, 2020'nin aralık ortası veya Ocak 2021'e ertelendi.

20 Yaş Altı Erkekler (Genç Erkekler), 19 Yaş Altı Kızlar (Genç Kızlar), 18 Yaş Altı Erkekler (Yıldız Erkekler) ve 17 Yaş Altı Kızlar (Yıldız Kızlar) Balkan Şampiyonaları ile plaj voleybolunda Balkan faaliyetleri ise iptal edildi.

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