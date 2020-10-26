Balkan Tarihi Müzesi kapılarını açmak için gün sayıyor

Tabya, Türklerin Balkanlar’daki 600 yıllık tarihini anlatan Balkan Tarihi Müzesi olarak kapılarını açacağı günü bekliyor. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Hıdırlık Tabya’nın, Şükrüpaşa komutasındaki Türk ordusunun destansı direniş gösterdiği bir yer olduğunu söyledi.



25 Kasım’da açılması planlanıyor



Tabyanın restorasyonunun, Kültür ve Turizm Bakanlığının Edirne’deki en önemli yatırımlarından olduğunu belirten Soytürk, tarihi yapının kasım ayında Balkan Tarihi Müzesi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ifade etti. Soytürk, müzenin dış çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yapıldığını, teşhir ve tanzim kapsamında içeride sergilenecek ürünlerin getirildiğini söyledi. Müzenin, Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 25 Kasım’da açılması planlanıyor.