Balkan Şampiyonası’nda 10 önemli madalya 30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Açık Wushu Kung fu Şampiyonasına Kayserili sporcular damga vurdu.

30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Açık Wushu Kung fu Şampiyonasına Kayserili sporcular damga vurdu.

12 ülkeden 570 sporcunun mücadele ettiği Şampiyonada Türkiye adına yarışan sporcular 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada derece alan sporcular gözlerini Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına çevirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Sporcularımızın önemli bir şampiyonadan 12 madalya ile dönmeleri bizleri çok mutlu etti. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum ve katılacakları şampiyonalarda başarılar diliyorum. ”dedi.

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