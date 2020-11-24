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Sağlık Balkabağı nelere iyi gelir? Balkabağının inanılmaz faydaları
Sağlık

Balkabağı nelere iyi gelir? Balkabağının inanılmaz faydaları

Balkabağı, güçlü bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmede çok etkilidir. Peki balkabağı nelere iyi gelir? İşte balkabağının inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 05:21:00 -
Balkabağı nelere iyi gelir? Balkabağının inanılmaz faydaları

Bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili olan balkabağı, vitamin ve mineral deposudur. İçeriğinde yüksek miktarda A vitamini, B vitamini, E vitamini, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor barındırır. Beta-karoten bakımından da zengin olan balkabağı, göz sağlığından kalbe kadar hemen hemen her hastalığa karşı vücuda direnç verir. Ayrıca balkabağı çekirdeğinin kalp sağlığına çok faydalı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Peki balkabağı nelere iyi gelir?

İşte balkabağının inanılmaz faydaları

- Alerjik reaksiyonların vücutta hareketlenmesini önleyerek vücut direncini arttırır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında yaşanan üst solunum yolu hastalıklarına karşı birebirdir.

- Halsizlik, yorgunluk ve stres gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltır.

- Kolajen maddesinin üretimini arttırır, cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

- Sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık gibi rahatsızlıkları engeller.

- Yüksek lif oranıyla uzun süreli tokluk hissi verir. Kilo vermeye yardımcıdır.

- Metabolizmanın işlevselliğini arttırır.

- Vücutta bulunan bakteri, virüs ve mikropları temizler.

- A vitamini bakımından da zengin olmasıyla birlikte göz sağlığına iyi gelir.

- Kemik sağlığına faydalıdır. Kemikleri geliştirir.

- Damar tıkanıklığı ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına iyi gelir.

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