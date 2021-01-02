  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabağı çorbası tarif
Kadın - Aile

Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabağı çorbası tarif

Balkabağı çorbası gerekli malzemeler | Leziz ve içinizi ısıtacak şahane bir çorba tarifi arıyorsanız; balkabağı çorbasını mutlaka denemelisiniz. Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabaklı çorba tarifi | Balkabağı çorbası gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:11:00 -
Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabağı çorbası tarif

Balkabağı çorbası nasıl hazırlanır? | Çocuklarınıza balkabağını sevdirecek bu tarif favorileriniz arasına yerleşecek.

Balkabağı çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo balkabağı
  • 2 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber

Balkabağı çorbası nasıl yapılır?

Balkabağı, havuç ve patatesleri küp küp doğrayın.

Sebzeleri tencereye alın ve üzerine su doldurun.

Çorbayı kaynamaya bırakın.

Sebzeler haşlanınca tuz ve karabiberi ekleyin.

Ardından çorbayı blendardan geçirin.

Bir kaseye sütü alın, çorbadan da bir kepçe süte ekleyip karıştırın.

Sütü tencereye ilave edin.

Bir tavaya tereyağı ve toz biberi alın.

Biberi kızdırınca çorbanın içerisine sosu ilave edip karıştırın.

arzu ederseniz tereyağı-biber karışımı yerine krema kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Çikolatalı patlamış mısır nasıl yapılır?
Çikolatalı patlamış mısır nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çikolatalı patlamış mısır nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için ..
Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu
Gündem

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabından yayınladığı Ankapark videoları ile FOX Tv'ye meydan okudu...
CHP'li Fikri Sağlar bir açıklama daha yaptı: Alçaldıkça alçaldı!
Gündem

CHP'li Fikri Sağlar bir açıklama daha yaptı: Alçaldıkça alçaldı!

Başörtüsüne yönelik ayrımcı ifadelerinden sonra gelen tepkilere cevap veren CHP'li Fikri Sağlar, akıllara zarar ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay