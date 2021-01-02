Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabağı çorbası tarif
Balkabağı çorbası gerekli malzemeler | Leziz ve içinizi ısıtacak şahane bir çorba tarifi arıyorsanız; balkabağı çorbasını mutlaka denemelisiniz. Balkabağı çorbası nasıl yapılır? | Balkabaklı çorba tarifi | Balkabağı çorbası gerekli malzemeler
Balkabağı çorbası nasıl hazırlanır? | Çocuklarınıza balkabağını sevdirecek bu tarif favorileriniz arasına yerleşecek.
Balkabağı çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo balkabağı
- 2 adet patates
- 1 adet havuç
- 2-3 diş sarımsak
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
Balkabağı çorbası nasıl yapılır?
Balkabağı, havuç ve patatesleri küp küp doğrayın.
Sebzeleri tencereye alın ve üzerine su doldurun.
Çorbayı kaynamaya bırakın.
Sebzeler haşlanınca tuz ve karabiberi ekleyin.
Ardından çorbayı blendardan geçirin.
Bir kaseye sütü alın, çorbadan da bir kepçe süte ekleyip karıştırın.
Sütü tencereye ilave edin.
Bir tavaya tereyağı ve toz biberi alın.
Biberi kızdırınca çorbanın içerisine sosu ilave edip karıştırın.
arzu ederseniz tereyağı-biber karışımı yerine krema kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun.