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Balkabağı çorbası

Balkabağı çorbası nasıl yapılır? İşte balkabağı çorbası tarifi…

21 Aralık 2018 Cuma 09:11
Balkabağı çorbası

MALZEMELER

2 dilim ayıklanmış balkabağı
2 adet tavuk göğsü
5 su bardağı su
2 damla limon suyu
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
Tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü suda haşlayın. Tavuğu sudan alıp, didikleyin. Etin yarısını çorbanın üzerine kullanmak üzere kenara ayırın. Kalanını yeniden suya ilave edin. Küp doğranmış balkabağı, limon suyu, limon kabuğu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip kaynatın. Blenderden geçirip, ocaktan alın. Üzerine tavuk eti serpiştirip servis yapın.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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