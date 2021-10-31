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Kadın - Aile Balkabağı böreği tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Balkabağı böreği tarifi, nasıl yapılır?

İçinde bol ceviz bulunan, şekerle tatlandırılmış olan bu yöresel lezzeti umarız beğenirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 19:58:00 -
Balkabağı böreği tarifi, nasıl yapılır?

İçinde bol ceviz bulunan, şekerle tatlandırılmış olan bu yöresel lezzeti umarız beğenirsiniz. 

Malzemeler 

  • 9 adet yufka
  • 750 gr balkabağı
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı süt ( İç harcı için )
  • 1/2 su bardağı süt ( Üzeri için )
  • 5 yumurta
  • Tuz

Yapılışı :

Soyulmuş 750 gr balkabağı rendelenir. Toz şeker, bir çimdik tuz, 4 yumurta, 1,5 bardak süt, 1/4 su bardağı sıvı yağ rendelenmiş balkabağı ile derin bir kaba alınır. Karışım elle karıştırılarak akışkan-cıvık bir iç harç elde edilir. Yağın kalanı ( 3/4 su bardağı ) ve yarım bardak sütü yufkaların arasına sürmek için bir kenarda çırpalım. Derince orta boy bir siniyi yağlayıp her katı yağ-süt karışımıyla yağlayarak 3 adet yufkayı üst üste dizin. İlk 3 kat yufkanın arasına balkabaklı iç harcın yarısını her tarafına eşit olacak şekilde yaydırın. Harıcın üzerine yine aralarını yağ-süt karışımıyla yağlayarak 3 kat yufkayı üst üste dizin. Kalan iç harcı 6. kat yufkanın üzerine her tarafına gelecek şekilde yaydırın. Son kat harcın üzerini de araları yağ-süt karışımıyla yağlanmış 3 kat yufka ile kapatın. En üst katı kalan yağ-süt karışımıyla yağlayıp, çırpılmış yumurta sarısını ayrıca en üst katın her yerine sürdürün. Fırında önce yüksek ısıda 15 dk, ardından altı üstü pişene kadar orta ısıda pişirin. Afiyet olsun.

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