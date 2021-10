Balkabağı böreği tarifi, nasıl yapılır?

İçinde bol ceviz bulunan, şekerle tatlandırılmış olan bu yöresel lezzeti umarız beğenirsiniz.

Malzemeler

9 adet yufka

750 gr balkabağı

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt ( İç harcı için )

1/2 su bardağı süt ( Üzeri için )

5 yumurta

Tuz

Yapılışı :

Soyulmuş 750 gr balkabağı rendelenir. Toz şeker, bir çimdik tuz, 4 yumurta, 1,5 bardak süt, 1/4 su bardağı sıvı yağ rendelenmiş balkabağı ile derin bir kaba alınır. Karışım elle karıştırılarak akışkan-cıvık bir iç harç elde edilir. Yağın kalanı ( 3/4 su bardağı ) ve yarım bardak sütü yufkaların arasına sürmek için bir kenarda çırpalım. Derince orta boy bir siniyi yağlayıp her katı yağ-süt karışımıyla yağlayarak 3 adet yufkayı üst üste dizin. İlk 3 kat yufkanın arasına balkabaklı iç harcın yarısını her tarafına eşit olacak şekilde yaydırın. Harıcın üzerine yine aralarını yağ-süt karışımıyla yağlayarak 3 kat yufkayı üst üste dizin. Kalan iç harcı 6. kat yufkanın üzerine her tarafına gelecek şekilde yaydırın. Son kat harcın üzerini de araları yağ-süt karışımıyla yağlanmış 3 kat yufka ile kapatın. En üst katı kalan yağ-süt karışımıyla yağlayıp, çırpılmış yumurta sarısını ayrıca en üst katın her yerine sürdürün. Fırında önce yüksek ısıda 15 dk, ardından altı üstü pişene kadar orta ısıda pişirin. Afiyet olsun.