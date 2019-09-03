0553 313 94 23

Balışeyh’te doğal gaz çalışmaları

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 13:18
Balışeyh’te doğal gaz çalışmaları

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Balışeyh ilçesinde bu yıl yapılması hedeflenen doğal gaz ana şebeke borularının döşenmesi için çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor. Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, ilçe merkezinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Dedelioğlu, "İlçemize doğal gaz hizmeti gelmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Daha güzel bir ilçe için ve halkımızın refah ve huzuru için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İnsanımız hizmet etme meşalemiz hiçbir zaman sönmeyecektir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde
    1. İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en..
    2. Cevizdere Şehitleri için Kur’an-ı..
    3. Genç evlilik mağduru Çukur: O benim..
    4. Levan Shengelia kimdir? Konyaspor'un..
    5. Çin'de yeni sincap türü keşfedildi
    6. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na..
    7. Tatvan’da “uyuşturucu ile mücadele”..
    8. GRAFİKLİ - Yemen'in güneyi iç savaş..
    9. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari..
    10. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine..
    11. Sokak ortasında aracı kurşun yağmuruna..
    12. SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün
    13. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap..
    14. Bakan Çavuşoğlu'ndan "Türkiye'ye AB'de..
    15. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    16. Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü
    17. Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı..
    18. Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
    19. Diyarbakır’ın değil, Yüksekova’nın..
    20. İsmail Akçay Yol Koşusu’nun tanıtım..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız