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Balın faydaları nelerdir?

Kışın eşiğinde viral enfeksiyonlar oldukça artmaktadır. Viral enfeksiyonların bulaşması da oldukça yaygınlaşır. Peki kışa girerken bal ile hazırlanan sıcak bir çay içmenin faydaları nedir? Balın faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

25 Ekim 2019 Cuma 22:01
Balın faydaları nelerdir?

Kışın eşiğinde viral enfeksiyonlar oldukça artmaktadır. Viral enfeksiyonların bulaşması da oldukça yaygınlaşır. Peki kışa girerken bal ile hazırlanan sıcak bir çay içmenin faydaları nedir? Balın faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

Bal öksürüğe birebir!

Özellikle sigara tüketen veya hastalıktan dolayı öksürüğü olan bireylerin öksürüğünü kesmede oldukça etkilidir.

Kabızlığa karşı oldukça etkili

Özellikle tuvaletini yapmakta zorlanan vatandaşlar için bal biçilmiş kaftan durumda. Uzmanların yorumu kabızlığa karşı balın çok etkili olduğu yönünde.

Uykusuzluk problemine birebir

Bal içerisinde bulundurduğu glikojen maddesi ile uykusuzluk problemine karşı oldukça etkilidir. Özellikle uyumadan önce bal tüketimi yapmanız iyi bir uyku çekmenize yarayacaktır.

Gözlere iyi gelir

Özellikle gözlerde ilerde yaşanabilecek olan problemlere karşı birebir etkilidir. Görme problemlerine oldukça iyi gelen bal nar suyu ile karıştırıp göze çekilirse keskin görmesini sağlar.

Karaciğer ve göğsü temizler

Baldaki ciholin karaciğerin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yağın giderilmesi için harekete geçirir.

Yara ve kesiklere iyi gelir

Bal tüketimi vücutta bulunan yara ve kesiklere de oldukça iyi gelir.

Damarları açma özelliği bulunmaktadır.

Öte yandan balın cilde iyi geldiği de bilinir.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 22:02
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