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Balıkların babası lüferin faydaları

Balıklar vitamin ve mineral bakımından zengin gıdalardır. Lüfer balığı da diğer balıkların arasında ''balıkların babası'' olarak bilinmektedir. Lüfer balığı hakkında detaylar yazının devamında…

21 Aralık 2018 Cuma 22:00
Balıkların babası lüferin faydaları

Lüfer balığı balıkların babası olarak bilinmektedir. Balık yakalamayı seven kişilerin yakalamaktan en çok zevk aldığı balık lüferdir. Fakat ne var ki yakalaması hiç de kolay değildir.

Lüfer Balığı Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu'nda sürüler  halinde dolaşan pullu bir göçmen balıktır.
Lüfer balığının soğuk denizlerde yaşayanları daha yağlı ve lezzetli olur.Ülkemizde boğazda ve Karadenizde yetişen lüfer oldukça lezzetlidir.

LÜFER BALIĞININ FAYDALARI

Lüfer balığının sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır.

Lüfer büyüme ve gelişmeye, vücudun enerji üretmesine, cildin, sinirlerin ve sindirim sisteminin sağlığını korumasına yardımcı olan B vitaminlerini içermektedir.
Özellikle çok güçlü bir B12 kaynağıdır. 100 gr lüfer B12 günlük ihtiyacınızın %157’sini karşılamaktadır.

Lüferde ayrıca kalp ritminizin düzenlenmesine yardımcı olan magnezyum; atar damar sağlığı açısından önem taşıyan potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunmaktadır.

Özellikle selenyum antioksidan ve hücre koruyucudur.

Dokuların yaşlanmasını geciktirir. Bu etkisi sayesinde kalp krizi riskini düşürür.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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