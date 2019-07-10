Balıklar doğal yaşam alanlarına taşınıyor

Balıkesir Çay Deresi Rekreasyon Alanı’nda sayısı 40 binlere ulaşan pullu ve aynalı sazanlar, civar ilçelerdeki göletlere naklediliyor. Naklin tamamlanmasının ardından Çay Deresi temizlenerek, yeniden doldurulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılının Mayıs ayında Çay Deresi Rekreasyon Alanı’na bırakılan 400 pullu ve aynalı sazanın sayısı üç yıl içerisinde 40 bine ulaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Çay Deresi zemininde oluşan balçığın temizlenmesi için balık nakli ve su tahliyesi çalışmaları başlatıldı. Özel bir sistemle balıklar zarar görmeden çevre ilçelere nakledilirken bir yandan da su tahliyesi devam ediyor. Balıkların nakliyesi tamamlandıktan sonra kanalın kapakları açılarak iş makineleri ile zemindeki balçık temizlenip, yeniden doldurulacak.

Zemindeki balçık temizlenecek

2016 yılında ’Çay Deresi Balıklandırma Projesi’ kapsamında aynalı ve pullu olmak üzere 400 adet sazan balığının Çay Deresi’ne salındığı bilgisini veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvansal Üretim Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Hezer "Bugün itibari ile balıkların sayısı ortalama 40 bine ulaştı. Balık üremesinin devam etmesi ve zarar görmemeleri için üç yıldır Çay Deresi’nde kanal zemin temizliği yapılamadı. Balıkların sağlığı ve çevre temizliği açısından balıkların naklinin akabinde zemindeki balçık temizlenecek." dedi.

Göletlerde balık popülasyonu artacak

Balıkları aktarmak için Bandırma’dan özel getirtilen 25 ton kapasiteli, 5 adet bölmeli ve oksijen tankları olan balık aktarma tankeri kullandıklarını ifade eden Hezer "Balıklarımız nakil esnasında hiçbir zaman oksijensiz kalmıyor ve balıklar bu şekilde göletlere sağlıklı bir şekilde aktarılıyor. Balıklar zarar görmeden profesyonel balık nakil sistemi ile balıklarımızı; Sındırgı, Bigadiç, İvrindi ve Balya’daki göletlere salıyoruz. Bu sayede göletlerdeki balık popülasyonunu da artırıyoruz." açıklamasında bulundu.