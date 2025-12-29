  • İSTANBUL
Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

Türkiye genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, tatil haberleri art arda gelmeye başladı.

#1
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkisini hissettiren kar yağışı ve fırtına nedeniyle yarın (29 Aralık Pazartesi) okulların tatil edildiğine dair bilgiler gelmeye başladı.

#2
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

Meteorolojik tahminlere göre, 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Zonguldak'ta yarın sabah da kar, yağmur ve fırtınanın devam edeceği belirtildi.

#3
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

İLK TATİL HABERİ ZONGULDAK'TAN GELDİ Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini, tüm hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

#4
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

ÜNİVERSİTEDE FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ Öte yandan BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının, 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu. BOLU'DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK MOLA Bolu’da, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

#5
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

#6
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

#7
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

BARTIN'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ Bartın'da 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hafta sonu etkili olan ve meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren etkisini daha da artırması beklenen kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakimevleri, özel kurslar ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

#8
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

DÜZCE'DE OKULLARA KAR ENGELİ Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

#9
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

KARABÜK Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

#10
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

KASTAMONU'DA İLÇE İLÇE TATİL DURUMU Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

#11
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

VAN'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#12
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

SİNOP Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde için taşımalı eğitime ara verildi.

#13
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

BİTLİS'TE DE TATİL KARARI ALINDI Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

#14
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Hakkari'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

#15
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

YOZGAT'IN BAZI İLÇELERİNDE KAR TATİLİ Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

#16
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

BEYTÜŞŞEBAP’TA EĞİTİME KAR ENGELİ Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

#17
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

ÇANKIRI'DA 9 İLÇEDE EĞİTİME ARA Çankırı'da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

#18
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

KIRŞEHİR Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

#19
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

ŞANLIURFA Şanlıurfa Valiliği, yarın beklenen kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç il genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

#20
Foto - Türkiye kar altında: İşte okulların tatil edildiği iller!

BİNGÖL'ÜN İKİ İLÇESİNDE TATİL Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi./ kaynak: ensonhaber

