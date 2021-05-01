Balıkesirspor'un golü inanılmaz bir nedenle iptal edildi

Günlerdir Samsunspor ve Adana Demirspor camiaları arasında yaşanan 'Teşvik' tartışmasının ardından yeni bir gerilim konusu daha doğdu.

Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında yapılan hakem hatası izleyenleri hayrete düşürdü. Adana Demirsporlu Okan, kalecisine pas göndermek istedi, Balıkesir'in forveti Manaj ise topu kapıp ağlara gönderdi.

Manaj gol sevincini yaşarken yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Bunun üzerine pozisyona yakın olan hakem Suat Arslanboğa da golü iptal etti.

Bu kararın ardından sahada büyük şaşkınlık yaşandı. Manaj, ellerini başına götürdü, karara inanamadı. Sosyal medyada bu olay büyük bir tartışma başlattı.