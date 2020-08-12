Balıkesirspor'dan "anonim şirket" açıklaması

BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Kulübünün şirketleşme çalışmalarının, 14 Ağustos Cuma günü yapılacak kongrenin gündeminden çıkartıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, zor günler yaşayan Balıkesirspor camiası için kritik bir kongre sürecinden geçildiği vurgulandı.

Bu süreçte kulübün anonim şirkete dönüştürülmesi projesinin gündeme geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrin tüm dinamikleri, modern futbolun bir gerçeği olan anonim şirketi projesini tartışmaya davet edilmiştir. Fakat konu belli kesimler tarafından ajite edilip sanki Balıkesirspor'un aleyhine bir iş yapılmaya çalışılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Şüphesiz şehrin ortak değeri olan 54 yıllık şanlı kulübümüzle ilgili alınacak bu tip radikal kararlar aceleye getirilmemelidir.

Camiamızın bu konuyu özümsemesi, şehrin tüm dinamiklerinin konuyu rahatça tartışması ve ortak bir mutabakata varılması son derece önemlidir. Amaç büyük Balıkesirspor'u, içinde bulunduğu mali darboğazdan kurtarmak, hak ettiği mertebeye ulaştırmaktır. Tüm bu gelişmeler ışığında anonim şirket projesinin bu kongrede gündemimizde olmadığını tüm camiamızla paylaşıyoruz. Tüm delegelerimizi, bir demokrasi bayramı gibi geçeceğini düşündüğümüz kongremize davet ediyor, adaylara başarılar diliyoruz."