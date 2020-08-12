  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Balıkesirspor'dan "anonim şirket" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:19:31 -
Balıkesirspor'dan "anonim şirket" açıklaması

BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Kulübünün şirketleşme çalışmalarının, 14 Ağustos Cuma günü yapılacak kongrenin gündeminden çıkartıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, zor günler yaşayan Balıkesirspor camiası için kritik bir kongre sürecinden geçildiği vurgulandı.

Bu süreçte kulübün anonim şirkete dönüştürülmesi projesinin gündeme geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrin tüm dinamikleri, modern futbolun bir gerçeği olan anonim şirketi projesini tartışmaya davet edilmiştir. Fakat konu belli kesimler tarafından ajite edilip sanki Balıkesirspor'un aleyhine bir iş yapılmaya çalışılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Şüphesiz şehrin ortak değeri olan 54 yıllık şanlı kulübümüzle ilgili alınacak bu tip radikal kararlar aceleye getirilmemelidir.

Camiamızın bu konuyu özümsemesi, şehrin tüm dinamiklerinin konuyu rahatça tartışması ve ortak bir mutabakata varılması son derece önemlidir. Amaç büyük Balıkesirspor'u, içinde bulunduğu mali darboğazdan kurtarmak, hak ettiği mertebeye ulaştırmaktır. Tüm bu gelişmeler ışığında anonim şirket projesinin bu kongrede gündemimizde olmadığını tüm camiamızla paylaşıyoruz. Tüm delegelerimizi, bir demokrasi bayramı gibi geçeceğini düşündüğümüz kongremize davet ediyor, adaylara başarılar diliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında
Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldü..
Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor
Gündem

Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Almanya'nın Yunanistan'ı Türkiye..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı