Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı ziyaret etti

Balıkesirspor’un yeni başkanı Kadir Dağlı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Ersin Yazıcı’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı Kadir Dağlı eşliğinde Vali Ersin Yazıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Yazıcı, “Yeni sezonda Balıkesirspor’a başarılar”

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Yazıcı, Balıkesirspor hakkında Başkan Kadir Dağlı ile fikir alışverişinde bulundu. Başkan Dağlı, Vali Yazıcı’ya önümüzdeki sezon için hedeflerini iletti. Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek yönetim kuruluna seçilen isimleri tebrik etti ve yeni sezon çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yazıcı, “Tüm Balıkesirlileri Bal-Kes’e desteklemeye çağırıyorum”

Balıkesirspor’un Balıkesir için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "İlimizin önemli bir markası olan Balıkesirspor’un bu sezon daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Yeni yönetimimiz büyük bir cesaret ve dayanışma örneğiyle büyük bir sorumluluğun altına girdi. Yönetim kurulumuz bütün bir il adına bu sorumluluğu aldılar. Başkanımızı ve yeni yönetimimizi kutluyor ve başarılar diliyorum. Tüm Balıkesirlileri, ilimizin güzide kulübü olan Balıkesirspor’u desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Dağlı, “ Valimize verdiği destek için teşekkür ederim”

Kendilerini kabul etiği için Vali Ersin Yazıcı’ya teşekkür eden Başkan Dağlı, "Ziyaretle hem yeni yönetime gelen arkadaşlarımızı Valimize tanıtmak hem de fikir alışverişinde bulunmak istedik. Balıkesir ve Balıkesirspor Kulübünün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yönetim kurulu iyi bir ekipten oluşuyor. Onlarla birlikte zorlu görünen işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bütün Balıkesir’imiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Valimiz sporun her zaman yanında olmuştur. Spora verdiği destekten dolayıValimiz Ersin Yazıcı’ya çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kabul, Başkan Dağlı’nın Vali Yazıcı’ya Balıkesirspor formasını hediye etmesinin ardından bir süre daha sohbet edilmesiyle sona erdi.