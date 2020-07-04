  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Balıkesirspor Kulübünün olağan genel kurulu, 7 Ağustos'ta yapılacak

Kulüp Başkanı Kadir Dağlı: "Kulübün menfaatleri doğrultusunda yapılacak genel kurulda tekrar aday olacağımın bilinmesini isterim"

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:03:55 -
Balıkesirspor Kulübünün olağan genel kurulu, 7 Ağustos'ta yapılacak

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, olağan genel kurul 7 Ağustos'ta yapılacak.

Balıkesir ekibinde kongre, 7 Ağustos'ta çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmadan 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün menfaatleri doğrultusunda kongrede görevine yeniden aday olacağını söyledi.

Bu sezon zoru göğüsleyerek taşın altına ellerini koyduklarını belirten Dağlı, şöyle konuştu:

"Sezon başında spor kamuoyunda 'düşer' diye konuşulan takımı yüksek orandaki borca rağmen ligde tuttuk. Mevcut yönetim kurulunda kan değişikliğine gidilerek, şehrimizi ve camiamızı kucaklayacak bir yönetim anlayışıyla kulübün menfaatleri doğrultusunda yapılacak genel kurulda tekrar aday olacağımın bilinmesini isterim."

Öte yandan, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevine kalan maçlar için 19 Yaş Altı Takımı Antrenörü Umut Baysal getirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı