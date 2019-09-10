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Balıkesirli Yörükler Söğüt’te

Bilecik’te bu yıl 738’incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne Balıkesirli Oğuz Boyu Yörükleri 140 kişi ile katıldı.

10 Eylül 2019 Salı 08:54
Balıkesirli Yörükler Söğüt’te

Bilecik’te bu yıl 738’incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne Balıkesirli Oğuz Boyu Yörükleri 140 kişi ile katıldı.


Söğüt’te düzenlenen 738. Ertuğrul Gaziyi Anma törenlerine Kepsut, Ayvalık, Burhaniye ve Balıkesir Oğuz Boyları Yörükler Derneği üyesi 140 kişi ile katıldı. Balıkesir Oğuz Boyları Yörükler Derneği Başkanı Selahattin Aytekin, "Dernek olarak buyıl kurulduklarını belirterek, Balıkesir ve ilçelerde bulunan Yörük Derneklerine bağlı 140 kişi ile Söğüt’te Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne üyelerimizle katıldık. Söğüt ziyaretimizde korteje katıldık ve çadır ziyaretleri yaparak, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük kardeşlerimizle istişare toplantıları yaparak, yöremize ait kültürümüzü paylaştık. Balıkesir Oğuz Boyları Yörükler Derneği üyeleri ile birlikte Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ettik ve törenlere katıldık" dedi.


Aytekin, "Balıkesirli Yörükleri bir konfederasyon çatısı altında birleştireceğiz"


Balıkesir Oğuz Boyları Yörükler Derneği Başkanı Aytekin derneklerinin amacının Balıkesir’de bulunan tüm Yörükleri bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Örf ve adetlerimizi geliştirip, unutulmuş örf ve adetlerimizi hayata geçirmek. Özümüzü topluma anlatmak. Şuanda Balıkesir genelinde 7 Yörük derneği ve 2 federasyon var. Biz tüm Yörükleri konfederasyon kurarak tüm Yörükleri çatımız altında buluşturmak amacımız, çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu. Aytekin sözlerinin devamında Balıkesir Oğuz Boyları Yörükler Derneği olarak amacımız kendimize ait bir dernek binası oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:54
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