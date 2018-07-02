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Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Edremit ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Edremit'in ünlü tatil merkezi Altınoluk Mahallesi kordondaki bir işletmede iki kişi arasında silahlarında kullanıldığı çatışmada biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin o sıra kordonda yürüyüş yapan orta yaşlı bir çift olduğu öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit'teki hastanelere sevk edilirken yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaralıların kimliklerinin tespiti ve olayın soruşturması için jandarma ekipleri çalışması sürüyor. 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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