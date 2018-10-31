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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:44
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Ayvalık -Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Sarımsaklı mevkinde saat 23.00 sıralarında 10 YZ 590 plakalı motosikletiyle Sarımsaklı merkezden İzmir istikametine doğru gitmekte olan Adnan Yavuz (54) yol kenarında yaya halde olan İzzettin Alukmen ve Halil İbrahim Çiftçi adlı şahıslara çarptı. 

Kazada motosikletin çarptığı İzzettin Alukmen hafif yaralanırken, diğer kazazede Halil İbrahim Çiftçi ise kazayı yara almadan atlattı. 

Kazada çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Adnan Yavuz başını asfalta vurarak olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz’un cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Sarımsaklı’da kokoreç büfesi işleten ve çevresinde çok sevilen Adnan Yavuz’un hayatını kaybetmesi Küçükköy Mahallesinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:44
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