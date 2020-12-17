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Aktüel Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı
Aktüel

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:26:14 -
Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir il merkezi ile Edremit, Ayvalık, Kepsut ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 2, Ayvalık'ta 2, Kepsut'ta 2, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.

​​​​​​​Operasyonlarda yapılan aramalarda, 148 sentetik hap, 39,10 gram esrar ve 0,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.​​​​​​​

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