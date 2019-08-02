Balıkesir’deki otobüs yangınında hayatı kaybedenlerin isimleri belli oldu mu? Son dakika yolcu otobüsü yangını. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Son dakika yolcu otobüsü yangını. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Balıkesir- Edremit karayolu üzerindeki İvrin'de ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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